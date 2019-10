La septième journée de Serie A offre un choc au sommet entre l’Inter Milan et la Juventus. Un duel pour le moins palpitant entre les deux premiers du championnat.

A domicile, l’Inter Milan s’organise dans un 3-5-2 avec Samir Handanovic dans les buts. Diego Godin, Stefan de Vrij et Milan Skriniar forment la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Danilo D’Ambrosio et Kwadwo Asamoah. Au cœur du jeu, Nicolo Barella, Marcela Brozovic et Stefano Sensi tenteront d’alimenter Lautaro Martinez et Romelu Lukaku en ballons.

De son côté, la Juventus opte pour un 4-4-2 losange avec Wojciech Szczesny dans les cages. Le gardien polonais évolue derrière Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt et Alex Sandro. Aligné en sentinelle, Miralem Pjanic est placé derrière Sami Khedira, Federico Bernardeschi et Blaise Matuidi. Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala sont associés en attaque.

Les compositions :

Inter Milan : Handanovic - Godin, De Vrij, Skriniar - D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah - Martinez, Lukaku

Juventus : Szczesny - Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro - Pjanic, Khedira, Matuidi, Bernardeschi - Dybala, Ronaldo

