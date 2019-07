Avec l’arrivée d’Antonio Conte sur le banc, l’Inter Milan vit une petite révolution cet été. Et comme à son habitude, le coach italien ne fait pas dans le sentiment. Depuis sa prise de fonction, l’ancien entraîneur de Chelsea a signifié à plusieurs joueurs de l’effectif la porte de sortie. C’est le cas de Radja Nainggolan (31 ans). Le Belge n’est plus en odeur de sainteté chez les Nerazzurri et doit se trouver un nouveau club.

D’après les informations de l’Unione Sarda, le milieu de terrain est convoité par la Sampdoria de Gênes mais aussi par Cagliari. L’ancien Diable Rouge donne sa priorité aux Casteddu, son ancien club entre 2010 et 2014. Pour le moment, le joueur se laisse le temps de la réflexion et attend de voir les possibilités qui vont s’offrir à lui jusqu’à la fin du mercato. De son côté, les pensionnaires de San Siro ont déjà ciblé son remplaçant en la personne d’Arturo Vidal (32 ans) qui retrouverait son ancien mentor à l’époque où il évoluait à la Juventus (entre 2011 et 2014).

