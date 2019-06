Le milieu offensif de l’Inter Milan, Radja Nainggolan, devrait bien rester dans le club italien cet été, malgré le changement d’entraîneur, où Antonio Conte est venu remplacer Luciano Spalletti. dans une interview accordée à Sky Italia, le Belge a d’abord rendu hommage à son ancien coach : « dans ma carrière, j’ai eu beaucoup de bons entraîneurs et de bonnes personnes. Je le répète, Spalletti est pour moi une personne spéciale et j’ai toujours été bon avec lui. Ils m’ont tous bien parlé de Conte, ils m’ont dit que c’était quelqu’un de cadré, nous serons tous disponibles. »

« Je ne parle pas du mercato, a poursuivi le « Ninja ». J’ai toujours été un joueur qui a joué pendant de nombreuses années dans chaque équipe, là je suis depuis un an à l’Inter et il serait étrange de penser qu’après un an, je peux quitter une équipe.Je voudrais grandir avec l’Inter. J’ai toujours été heureux où j’ai été. Je salue les fans et leur dis de continuer à me suivre. Où ça ? J’ai un contrat de trois ans, alors je suis calme. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10