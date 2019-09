La Serie A est un championnat qui se joue avec 20 équipes et à la fin la Juventus gagne. Depuis la saison 2011-2012, la Vecchia Signora règne sans partage sur le championnat italien. Huit titres consécutifs, du jamais vu jusqu’ici et l’équipe dirigée par Maurizio Sarri entend poursuivre sur cette voie. Pourtant deux équipes proposeront une adversité redoutable cette saison, le Napoli et l’Inter Milan. Recrue du club milanais, le piston autrichien Valentino Lazaro (23 ans) l’a d’ailleurs clamé au micro de La Ola TV

« L’objectif est de remporter le championnat cette saison. Les gens parlent souvent de le gagner dans deux ou trois ans, mais l’objectif est clair pour nous, c’est d’obtenir le Scudetto dés cette année. Les ambitions du club sont bien sûr très, très élevées. Je pense que l’Inter reste un club de classe mondiale et qu’en raison des changements survenus cet été, avec un nouvel entraîneur, de nouveaux joueurs et une nouvelle philosophie, les objectifs sont encore plus ambitieux. » Les Bianconeri sont prévenus.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10