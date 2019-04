Un temps mis au placard par l’Inter de Milan, en raison d’un désaccord autour d’une revalorisation de son contrat, Mauro Icardi fait de nouveau partie de l’effectif milanais, lui qui est apparu lors des cinq dernières rencontres de Serie A. Cela n’a toutefois pas éteint toutes les rumeurs de transfert qui entourent l’Argentin. Mais sur le plateau de Canale 5, son agent, Wanda Nara, a réaffirmé l’envie de l’attaquant de continuer l’aventure à l’Inter : « Spalletti (l’entraîneur de l’Inter, ndlr) a dit qu’il resterait à l’Inter 100 ans, et Icardi plus, parce qu’il est plus jeune : 150 ans. »

Également présent sur le plateau de la chaîne italienne, l’ex-milieu offensif Antonio Cassano a confié qu’il souhaitait voir « Spalletti rester et partir Perisic et Icardi », ce à quoi Wanda Nara a répondu : « Mauro reste à l’Inter, il a un contrat et décide de son avenir : pas Cassano, qui est ami avec Spalletti. »