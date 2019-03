Pas forcément habitué à prendre sa chance, le milieu de terrain italien Marco Verratti s’est illustré en sélection avec un but contre le Liechtenstein (6-0). Interrogé par l’Equipe TV a l’issue de la rencontre, il a fait part de son enthousiasme : « c’était un beau but, j’étais plus souvent dans la surface contre une équipe qui joue derrière, c’est bien aussi de marquer. » Il compte désormais deux buts en 31 capes avec la sélection italienne.

Il s’est ensuite félicité du résultat de la soirée en soulignant la première place de la Nazionale dans son groupe de qualification : « je suis content pour le but, le plus important c’est de faire un bon match. Même si c’est contre une équipe peu dangereuse, on démarre la rencontre à 0-0. »