Titulaire ce soir face à la Finlande, Moise Kean a marqué le second but italien. Il entre ainsi dans l’histoire de la Squadra Azzurra en devenant le deuxième buteur le plus précoce.

Il a donc inscrit son premier but en sélection à l’âge de 19 ans et 23 jours. L’attaquant de la Juventus Turin est seulement dépassé au classement par Bruno Nicolè, qui avait 18 ans et 258 jours lors de sa première sélection. En ce jour de novembre 1958, il s’était offert un doublé contre la France.