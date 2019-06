Dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, l’Italie va défier la Grèce et la Bosnie-Herzégovine dans quelques jours. Des matches que ne disputera pas Mario Balotelli, pas convoqué par Roberto Mancini. Invité à s’exprimer sur le sujet en conférence de presse, le sélectionneur de la Nazionale a une nouvelle fois mis les choses au clair : « j’ai parlé à Mario et lui ai expliqué pourquoi il n’a pas été convoqué. Comme tout le monde, il a du temps pour revenir, c’est juste une question technique et c’est à lui de décider. S’il le mérite sportivement, on l’appellera. »

« Mario a les qualités techniques pour jouer au plus haut niveau, mais il peut faire beaucoup plus et il ne joue pas à 100%, sinon il marquerait 3-4 buts par match. Il joue à un bas niveau et ça ne me va pas. Immobile, par contre, a toujours été avec nous et s’en est bien tiré, a poursuivi l’entraîneur âgé de 54 ans avant de poursuivre. Balotelli fait encore des choses qu’il n’a pas à faire. Il a écopé de quatre matches de suspension. L’avenir (en sélection, ndlr) ne dépendra que de lui. »