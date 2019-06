Cet été, James Rodríguez sera au centre de toutes les attentions, lui qui va retourner au Real Madrid après avoir été prêté deux ans au Bayern Munich (le club allemand pourrait toutefois lever son option d’achat de 40 M€). Mais il pourrait ne pas rester chez les Merengues, sachant que Zinedine Zidane ne compterait pas sur lui. Comme l’indique As, le Colombien pourrait alors prendre la direction de la Serie A et de Naples.

L’entraîneur des Partenopei, Carlo Ancelotti, l’aurait contacté pour qu’il signe à Naples cet été, ce à quoi James aurait répondu favorablement. L’entente entre les deux hommes, qui est très bonne (ils ont évolué ensemble au Real Madrid et au Bayern), devrait permettre un transfert du milieu offensif à Naples, et il ne reste plus qu’à sceller un accord entre les deux clubs. Les Madrilènes veulent récupérer au moins 42 M€ pour James Rodríguez, sachant que l’intérêt du PSG pour le Colombien pourrait également faire monter les enchères.