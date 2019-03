Voilà maintenant près de deux mois que le monde du football pleure Emiliano Sala, décédé dans un accident d’avion alors qu’il rejoignant son nouveau club, Cardiff City. Un accident qui a choqué, si bien qu’un joueur de Hull City, qui pouvait signer dans le club gallois, a refusé suite à l’accident de l’Argentin. En effet, Jarrod Bowen a évoqué cette situation pour le Daily Mail.

« La situation dans l’ensemble était très inconfortable. Je rêve de jouer en Premier League, mais l’histoire autour de Sala était tragique. Je sais que ça a causé un choc dans notre vestiaire et dans tout le pays. Rejoindre Cardiff alors qu’il était censé y jouer, c’était difficile et ça n’a pas suscité mon enthousiasme. De mon point de vue, je me sentais mal », a ainsi déclaré Jarrod Bowen.