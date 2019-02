Alors que le mercato hivernal s’est clos jeudi dernier, certains clubs sont déjà passés à l’attaque pour l’été prochain. C’est notamment le cas de Valence, qui a obtenu un accord avec Jason (il évolue actuellement chez le voisin Levante), pour lui faire signer cet été un bail de quatre ans, comme l’annonce le journal Levante. Son contrat actuel expire en juin prochain chez les Granotes, et le Valence CF va le récupérer gratuitement.

Cette annonce peut surprendre car Jason n’a que 24 ans et s’est rendu indispensable à l’effectif de Levante cette année. Le club aurait pu récupérer un certain montant pour le transfert de l’ailier droit espagnol. Rien n’a encore été toutefois officialisé, mais cela pourrait permettre à Jason de découvrir l’Europe (Valence est actuellement 8e de Liga et en lice en Coupe du Roi), lui qui lutte pour le maintien cette année avec son club (Levante a quatre points d’avance sur la zone rouge).