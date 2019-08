Présent en Chine pour assister à la pose de la première pierre de l’Académie permanente de la Liga à Kunmíng, Javier Tebas en a profité pour revenir sur l’importance de développer l’image du championnat espagnol à l’étranger. Il a été interrogé sur la rumeur Neymar et sur l’impact sur la Liga d’une potentielle arrivée dans une interview pour Marca.

« Neymar fait partie des 3 meilleurs joueurs du monde. Revenir serait très important pour la Liga, bien que cela ne soit pas décisif pour la ligue espagnole. Ce qui est décisif, c’est que nous jouons 10 mois par an, à 20 équipes, le tout contre tous, et que nous suscitons passion et joie chaque week-end pour les fans d’Espagne et du monde entier. Un joueur comme Neymar vous suit dans des pays qui l’écoutent, mais il n’est pas un élément essentiel, pas plus que Cristiano Ronaldo. Messi, en revanche, est plus essentiel, car c’est l’héritage de LaLiga [...] S’ils (les clubs voulant recruter le Brésilien) sont intéressés par cette signature, c’est parce qu’ils peuvent le faire, je ne donnerai pas d’opinion, car il existe de nombreuses variables du moment que nous ne connaissons pas », a confié le président de la Liga depuis 2013.

