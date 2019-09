Pas un jour ne passe sans que Javier Tebas soit présent dans le paysage médiatique espagnol. Cette fois, c’est au journal El Pais que le boss de la Liga a accordé un entretien. Le dirigeant espagnol a notamment été interrogé sur le feuilleton Neymar.

« Oui, j’aurais aimé que Neymar revienne en Liga, et comme dirait Del Bosque, qu’il revienne en se comportant bien ! Comment voulez-vous que je n’apprécie pas qu’un joueur de ce niveau soit en Liga ? Comme j’aimerais aussi que Guardiola ou Mourinho entraînent une équipe espagnol. On doit avoir pour ambition d’avoir les meilleurs. On espère qu’un jouer Neymar jouera dans un club espagnol », a-t-il lancé.

