Javier Tebas ne manque jamais une occasion de tacler Neymar depuis le départ de Barcelone de l’attaquant brésilien en 2017. Interrogé sur le mercato estival en Liga, le président de la Ligue espagnole en a profité pour lancer une pique indirecte à celui qui a tout fait pour quitter le PSG et revenir dans le championnat ibérique cet été.

« Je pense que nous avons les meilleurs joueurs en Liga. Nos clubs ont voulu ces joueurs et ce sont les meilleurs. Il y a de très bons joueurs qui sont arrivés. Ils sont tous là, il ne manque personne. Neymar ? Les gens ont beaucoup parlé, plus que la réalité. Les faits l’ont prouvé. Je crois que le joueur qui veut jouer en Liga y joue. Et ceux qui jouent en Liga sont les meilleurs. »

