Après avoir attiré Romelu Lukaku, le groupe Roc Nation qui appartient au rappeur américain Jay-Z vient de faire un nouveau grand coup dans le monde du football. Cette entreprise qui gère les intérêts de nombreux sportifs comme Jérôme Boateng (Bayern Munich) ou le basketteur des Warriors de Golden State, Kevin Durant vient de trouver un accord avec Kevin De Bruyne.

Le milieu de terrain belge de Manchester City s’en est félicité sur les réseaux sociaux : « Incroyablement excité d’annoncer que je rejoins officiellement la famille de Roc Nation Sports ! J’ai hâte de vous montrer ce qui nous attend. » Auparavant, c’est l’agence J&S International Football Management qui se chargeait de ses intérêts.

Incredibly excited to announce that I’m officially joining the @rocnationsports family ! Can’t wait to show you guys what lies ahead. #RocFam pic.twitter.com/sqPtTgDRyY

— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) 19 mars 2019