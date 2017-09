Patrice Evra est à la peine en ce début de saison. Censé apporter un brin d’expérience et de grinta à l’effectif olympien, le latéral gauche de 36 ans est le premier visé parmi les responsables des déroutes à Monaco (6-1) et contre Rennes (1-3). Au micro de RMC, Jean-Michel Larqué, ancien joueur et consultant pour TF1, a vivement fait parler son indignation devant la vidéo que le joueur a posté sur Instagram. On y voit Evra nourrir un sans domicile fixe, dans la rue.

« J’ai envie de lui dire : honte à toi de profiter du malheur des gens pour essayer de se refaire une virginité. Si tu as envie de le faire, fais-le, tu n’es pas obligé de le mettre sur les réseaux sociaux. Ça m’a profondément choqué. Je me suis dit : il y a des gens qui profitent de tout pour essayer de se sortir du caniveau. Entre ce qu’il avait fait dimanche soir comme usurpateur et la démagogie du lundi, je ne sais pas si ça fait de lui un grand footballeur. Je ne crois pas. Mais ça fait de lui un piètre individu, incontestablement. »