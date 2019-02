L’entraîneur de l’OM, Rudi Garcia, traverse une période très compliquée à Marseille, où son poste est de plus en plus menacé chaque semaine, suite aux mauvais résultats des Phocéens, dont le dernier en date à Reims (défaite 1-2 de l’OM). Mais pour certains observateurs, le licencier ne permettrait pas à Marseille de rebondir, le principal problème venant des joueurs eux-mêmes. « Si c’était la recette miracle, je crois qu’il s’en irait de lui-même », a ainsi confié Jean-Michel Larqué, dans des propos rapportés par Le Parisien.

« Si on veut faire de lui la brebis galeuse et le responsable de tous les maux, on peut, a continué l’ancienne gloire de Saint-Étienne. Mais je ne vois pas qui va faire rajeunir Mandanda ou Rami et relancer Payet ou Amavi d’un coup de baguette magique. Le problème vient des joueurs. Il faut faire le dos rond et attendre que l’orage passe. »