L’été dernier, João Félix a quitté Benfica pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Interrogé par le site officiel de l’UEFA, le Portugais est revenu sur ses années au sein du club de Lisbonne. « Au centre de formation, ils font tout pour nous permettre de devenir le meilleur joueur possible. On quitte la maison familiale, mais on finit vite par se sentir chez nous là-bas. Il y a vraiment une super ambiance, tout le monde s’y sent bien. Le staff est incroyable, et les infrastructures sont au top ».

Ensuite, le footballeur, qui a connu une trajectoire folle en l’espace de quelques mois, a évoqué sa rencontre avec la star portugaise Cristiano Ronaldo. « J’avais l’impression d’être dans un jeu vidéo ! J’ai tellement l’habitude de la voir à la télé, je ne l’avais jamais vu en vrai, je l’avais déjà vu jouer mais jamais d’aussi près... C’était bizarre. J’avais l’impression qu’il faisait trois mètres de haut. J’ai eu du mal à m’y faire ! Cette semaine fut vraiment très étrange, j’imagine pour lui aussi. J’étais très heureux de l’avoir rencontré et de faire partie de l’équipe national »e.