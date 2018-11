On le sait, José Mourinho n’est pas un adepte de la langue de bois. Après sa dernière passe d’armes à distance avec Iker Casillas, le manager de Manchester United en remet une couche, cette fois sur la classe biberon mancunienne. Le technicien portugais a ainsi reproché à ses jeunes joueurs un certain manque de maturité. Et ses propos ne devraient pas passer inaperçus...

« Ils manquent de maturité. Quand je parle de maturité, je parle à un niveau personnel. Nous étions plus matures, mieux préparés à la vie et moins protégés à l’époque. Ce sont des enfants gâtés maintenant, les jeunes d’aujourd’hui ont une vie différente, un environnement plus facile. Je parle de l’entourage des joueurs. Ces gens leur donnent trop d’affection et leur cherchent trop d’excuses. Ils mûrissent plus lentement aujourd’hui. Je parle de joueurs comme Shaw, Rashford, Martial, Lingard... Ils manquent un peu de caractère, de personnalité », a ainsi analysé le Special One dans une interview accordée à Univision. Présent en conférence de presse, l’intéressé a été amené à s’expliquer sur son intervention médiatique. « Ces propos ont été sortis du contexte. Je n’entrerais pas dans votre jeu. Je n’ai pas de temps à perdre avec ça, passons à une autre question », a ainsi répliqué Mourinho.