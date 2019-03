Dans un long entretien accordé à beIN Sports, José Mourinho a expliqué pourquoi il n’a pratiquement pas compté sur Mohamed Salah lorsque les deux étaient ensemble à Chelsea, entre 2013 et 2014.

« Il est arrivé à Chelsea de Bâle en étant un gamin solitaire, crédule, hors du contexte et physiquement fragile. Après il est parti en Italie, il a pris de l’expérience à la Fiorentina et à la Roma, et quand il est revenu en Angleterre il s’est parfaitement adapté au haut niveau européen. Il a une meilleure compréhension du jeu et physiquement il est beaucoup plus fort. Tu peux voir que maintenant son corps et son état physique sont beaucoup plus puissants », a lancé le coach portugais.