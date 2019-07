Depuis que Manchester United a annoncé son départ en décembre dernier, José Mourinho (56 ans) est toujours sans club. L’entraîneur portugais recherche un nouveau challenge. Il révèle qu’il se sent prêt à faire son retour dans un entretien à Sky Sports, et que les terrains lui manquent.

« J’ai un peu de temps pour réfléchir, repenser, analyser et ce que je ressens, c’est que "Ze" est en feu ! [...] Mes amis me disent de profiter de mon temps libre, de profiter de mes mois de juillet et d’août, de profiter de ce que j’ai et que je n’avais jamais eu jusque-là. Mais si je suis honnête, je ne peux pas en profiter ! Je ne suis pas assez heureux pour pouvoir en profiter » confie-t-il. L’heure d’un retour sur les terrains pour le Special One est à l’étude. Reste à savoir quel club lui offrira le challenge adéquat.

