José Mourinho et Arsène Wenger se sont longtemps tirés la bourre en Premier League. Les deux anciens entraîneurs sont aujourd’hui sans club et voient leurs noms liés à diverses équipes. Si Arsène Wenger est annoncé proche de rejoindre le PSG au poste de directeur sportif, José Mourinho profite et s’est récemment rendu à Lille pour regarder la rencontre et le LOSC et Montpellier (0-0). Interrogé en marge de la cérémonie des Laureus Awards, José Mourinho a déclaré qu’il voulait voir Arsène Wenger revenir dans le monde du football. Des propos à retrouver sur L’Equipe.

« Tout a commencé en 2004, je suis arrivé avec l’ambition de gagner et deux des plus grands managers de l’histoire du football m’attendaient pour m’empêcher de le faire : Arsène Wenger et sir Alex Ferguson. Au bout du compte, un immense respect et après cela nous avons eu l’occasion de nous asseoir ensemble, de dîner, de déjeuner, d’assister à des réunions et de nous montrer que nous nous respections mutuellement et honnêtement. Le prix des Laureus Lifetime Achievement remis à Wenger est très mérité. J’espère que c’est une récompense pour ce qu’il a fait jusqu’à aujourd’hui et que très bientôt, il sera de retour là où il doit être, c’est-à-dire dans le football », a ainsi déclaré José Mourinho.