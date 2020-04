C’est une question récurrente : Kylian Mbappé gagnera-t-il un jour le Ballon d’Or ? Ses performances laissent en tout cas penser que le Golden Boy 2017 a tout à disposition pour y parvenir. Un avis que partage l’entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan. Il s’est exprimé au quotidien espagnol As.

« Mbappé compte cette saison plus de 30 buts toutes compétitions confondues. Il a tout : vitesse, qualité technique et confiance incroyable. Je vois qu’il veut gagner de nombreux titres. De plus, il a 21 ans et a beaucoup de progrès devant lui. Il a toutes les clés pour être l’un des meilleurs attaquants de la planète et, peut-être, un Ballon d’Or », a-t-il déclaré. Les cartes sont dans les mains du champion du monde 2018.