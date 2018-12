Dans des propos rapportés par le quotidien l’Equipe, le grand nom du club rhodanien a été interrogé sur ces huitièmes de finale qui opposeront l’Olympique Lyonnais au FC Barcelone. Et celui qui est célèbre pour sa qualité sur coup de pied arrêté voit l’OL en mesure de rivaliser.

« Je pense que le Barça reste toujours le Barça. L’équipe qui a montré l’exemple à tout le monde. Dembélé, Rakitic, Suarez, Coutinho, Messi…, c’est une autre planète mais c’est un peu plus jeune. C’est une formation qui laisse quand même des espaces. Lyon devra être très, très concentré. En gagnant à l’aller à la maison sans prendre de but, c’est jouable. Par rapport à ce que j’ai vu sur les grands rendez-vous cette saison, cette équipe est capable de rivaliser avec le Barça et de l’éliminer », a expliqué le Brésilien.