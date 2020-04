Le football belge est souvent la cible de critiques en matière de gestion et de transparence. Il y a un an, l’affaire du footballgate avait entraîné une large enquête impliquant de nombreux acteurs du foot au pays (agents, arbitres et dirigeants), et allant jusqu’à une perquisition au siège même de la fédération. Aujourd’hui un rapport de l’Union belge révèle le montant touché par les agents en diverses commissions sur l’année 2019 en Jupiler League.

Les clubs ont encore été très généreux, même si le chiffre baisse très légèrement par rapport à l’année précédente. En tout, ce sont 43,8 M€ qui ont été lâchés aux agents et différents intermédiaires (contre 44,3 M€ en 2018). Anderlecht est le club qui a versé le plus avec 7 M€ (contre 13 M€ il y a un an), devançant le Club Bruges (5,8 M€) et le Standard (4,3 M€). À noter également que le total des ventes de joueurs a explosé (302 M€ contre 164 M€), tout comme les achats totaux (190M€ contre 135 M€ en 2018).