Cette semaine, Gianluigi Buffon (42 ans) a battu un nouveau record en Serie A après avoir participé au 647e match de sa carrière. Et le légendaire portier italien n’est pas près de raccrocher les crampons si on en croit les déclarations de son agent, Silvano Martina.

« Gigi est toujours d’humeur à jouer. Pour atteindre certains objectifs, il faut de la constance et beaucoup de travail. Il a un excellent physique et il est gardien de but, ce qui l’aide à rester compétitif au plus haut niveau, explique-t-il à TMW Radio. Mais ce qui est incroyable, c’est qu’il a l’esprit d’un garçon de 42 ans qui veut encore entrer dans le jeu. On parle d’un joueur avec de la personnalité. »