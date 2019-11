Resté à la Juventus durant la trêve internationale, Adrien Rabiot a pu se préparer pour la rencontre face à l’Atalanta ce week-end mais malheureusement pour lui, il ne sera pas disponible. Le Français s’est blessé d’après son entraîneur Maurizio Sarri, et l’infirmerie commence à se remplir.

« Le problème d’Alex Sandro est moins grave que prévu, mais nous avons un problème avec un adducteur pour Adrien Rabiot et au dos pour Cuadrado. Miralem Pjanic sera lui disponible » assure le coach, alors que le milieu de terrain bosnien s’est légèrement blessé avec sa sélection. Ronaldo ne sera pas disponible non plus ce week-end.