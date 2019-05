Véritable star du football italien, Andrea Pirlo avait mis un terme à sa carrière il y a deux ans après deux ans et demi passés au New York City FC en Major League Soccer (MLS). Juste avant, l’ancien international italien avait porté le maillot de la Juventus durant quatre saisons. Un passage remarqué puisque ce dernier est devenu une légende du club. Et quatre ans après son départ, Pirlo pourrait revenir dans le Piémont.

D’après les informations de Tuttosport, la direction de la Juventus penserait à Andrea Pirlo pour prendre les rênes des U23 Bianconeri, qui évoluent actuellement en Serie C. Ainsi, le natif de Flero pourrait acquérir de l’expérience avec cette première aventure avant de grimper les échelons et pourquoi pas diriger l’équipe première ensuite. Un peu comme Pep Guardiola au FC Barcelone ou Zinedine Zidane au Real Madrid.