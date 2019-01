La 20e journée de Serie A se termine aujourd’hui avec un duel entre la Juventus et le Chievo Vérone. A domicile, la Vecchia Signora s’articule en 4-4-2 avec Mattia Perin dans les cages et une défense constituée de Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Giorgio Chiellini et Alex Sandro. Emre Can est aligné en sentinelle auprès de Blaise Matuidi. Federico Bernardeschi et Douglas Costa prennent les couloirs tandis que Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala se retrouvent en pointe de l’attaque turinoise.

De son côté, le Chievo Vérone s’organise en 3-5-2 avec Stefano Sorrentino dans les cages et une défense composée de Mattia Bani, Luca Rossettini et Nenad Tomovic. Fabio Depaoli et Sofian Kiyine évoluent en tant que pistons tandis que Emanuele Giacherrini, Ivan Radovanovic et Perparim Hetemaj se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, la pointe de l’attaque est partagée entre Christophe Pellissier et Riccardo Meggiorini.

Les compositions :

Juventus : Perin - De Sciglio, Rugani, Chiellini, Sandro - Can, Matuidi - Bernardeschi, Costa - Ronaldo, Dybala

Chievo : Sorrentino - Bani, Rossettini, Tomovic - Depaoli, Giacherrini, Radovanovic, Hetemaj, Kiyine- Pellissier, Meggiorini