C’est une scène qui est passée inaperçue hier soir au Groupama Stadium. Durant l’échauffement, Leonardo Bonucci s’en est pris à Blaise Matuidi, qui s’échauffait avec le groupe des remplaçants. Le capitaine de la Juventus Turin a crié sur son coéquipier, visiblement surpris. Il semblerait que le défenseur n’ait pas aimé l’attitude de Matuidi, probablement déçu d’être remplaçant (Rabiot lui a été préféré).

Après la rencontre, Bonucci est revenu sur cet incident. « Déjà à l’échauffement, on comprenait que quelque chose n’allait pas. Si j’ai réprimandé Blaise Matuidi ? Non, je lui ai juste dit que tout le monde devait être concentré. On doit se réveiller, tout le monde n’était pas concentré. Ça se voyait avant le match », a-t-il expliqué.