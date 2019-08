Directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici s’est exprimé en marge de la rencontre entre la Vecchia Signora et Parme. Il a notamment fait le point sur Paulo Dybala qui est lié à un départ depuis le début du mercato et qui a débuté ce match en tant que remplaçant : « le banc ne regarde pas le mercato » a-t-il clamé.

« Il s’est ensuite exprimé sur le mercato des Bianconeri : « où avons nous des manques ? Nous n’en avons pas. On devait voir où il y avait des trous, on avait besoin d’un défenseur et au milieu de terrain nous avions besoin de 6 joueurs. Cancelo ? Certains joueurs ne bougent que pour de très grandes équipes, à la fois pour des raisons de salaire et de statut. Il a donné son accord et nous avons toujours suivi Danilo. »

