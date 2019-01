Présent à Dubaï pendant quelques jours pour les Globe Soccer Awards, Fabio Paratici a passé en revue l’actualité de la Juventus. Le directeur sportif de la Vieille Dame, qui a notamment parlé d’Aaron Ramsey ou encore de Kylian Mbappé, a également évoqué Cristiano Ronaldo. S’il a encore une fois parlé des coulisses de la transaction, Patrici a aussi fait l’éloge de l’attaquant portugais.

« Ronaldo est Ronaldo, c’est peu de le dire. Nous sommes heureux avec lui et pas seulement d’un point de vue technique. Il travaille dur tous les jours et c’est un exemple. Parce que quand vous voyez le numéro 1 travailler comme ça, tout le monde se sent obligé d’en faire de même », a expliqué le dirigeant turinois dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport.