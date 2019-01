Après une première saison convaincante (31 matches toutes compétitions confondues pour 5 buts et 7 passes décisives), Federico Bernardeschi a connu un début de saison compliqué, avec par exemple une blessure aux adducteurs, mais ce dernier compte bien se reprendre en 2019. Avant les prochaines échances de la Juventus (face à Bologne en Serie A et contre l’AC Milan en SuperCoupe d’Italie), l’ailier italien est revenu au micro de Sky Italia sur sa relation avec Massimiliano Allegri mais également sa progression sous le maillot bianconero.

« Massmiliano Allegri me parle, m’explique. Un joueur doit toujours se remettre en question, se surpasser chaque jour sur le terrain et à l’entraînement. Ça doit être un défi sur le plan technique, mais surtout un défi sur le plan mental. Est-ce que je me suis amélioré ? Je me sens aussi différent dans ma façon de jouer. La Juve m’a fait prendre conscience de mon talent, que j’ai grandi avec le travail, le sacrifice et l’humilité », a lâché le joueur de 24 ans, arrivé chez le champion d’Italie à l’été 2017 en provenance de la Fiorentina.