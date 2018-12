Cet été, la Juventus a tourné une magnifique page pour en ouvrir une autre. Après 17 saisons chez la Vieille Dame, Gianluigi Buffon a quitté le club pour s’en aller du côté du PSG. Une légende part, une autre arrive puisque Cristiano Ronaldo a posé ses valises dans le Piémont. Interrogé par le Corriere della Serra, le gardien italien ne regrette pas de ne pas avoir côtoyé le Portugais au jour le jour même si bien sûr, cela lui aurait fait plaisir.

« J’ai joué avec de nombreux champions et pour me tester, j’aurais voulu jouer avec tous les autres, même avec lui. À Paris, cependant, ce n’est pas qu’il n’en existe pas puisque Mbappé et Neymar ont ce genre de pedigree. » Voilà un message gratifiant à l’adresse des deux stars du PSG qui ont encore du chemin pour se hisser au niveau du quintuple Ballon d’Or.