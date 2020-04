À l’été 2018, la Juventus a réalisé un très joli coup en attirant dans ses filets Cristiano Ronaldo, alors élément moteur du Real Madrid. Une arrivée sur laquelle Paulo Dybala est revenu lors d’un entretien accordé à l’AFA Play et relayé par Sport Mediaset. « Aucun de nous ne le connaissait personnellement. Avant son arrivée, il y avait eu de nombreuses discussions au sujet de l’élimination en Ligue des champions face au Real Madrid, avec l’expulsion de Buffon. Nous avons rencontré un gars excellent, sympathique avec tous et toujours disponible. Cela n’arrive pas souvent avec des joueurs de ce niveau ».

Puis il a raconté une anecdote. « Lors d’un voyage, je me suis assis pour lui parler et j’ai dit :"Tu sais, je suis honnête, en Argentine, nous te détestons un peu, pour ta façon d’être, de marcher, mais tu m’as vraiment surpris parce que j’ai rencontré une autre personne. Et lui, souriant, a répondu : "Je sais que c’est comme ça, mais j’ai l’habitude de recevoir ces critiques. Mais je suis comme je suis " (...) Il m’a surpris positivement sur le plan personnel, je ne le connaissais pas auparavant. C’est un excellent garçon, sociable à l’intérieur et à l’extérieur des vestiaires ». CR7 appréciera !