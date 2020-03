Les jours passent et de plus en plus de mesures de sécurité sont prises en Italie face à l’épidémie du coronavirus. Après le report de 5 matches de Serie A, la Juventus a fait savoir ce samedi dans un communiqué que son équipe U23 ne s’entraînera plus jusqu’à nouvel ordre. Cette décision a été prise après la confirmation par la Nazione de 5 cas (4 joueurs + 1 membre du staff) de coronavirus dans l’équipe de l’US Pianese, équipe que la Vieille Dame a rencontrée le week-end dernier en Serie C.

« La mesure préventive a été décidée sur indication, et dans l’attente de nouvelles communications officielles, des autorités sanitaires d’Alessandria (Service d’hygiène et de santé publique - SISP), avec lesquelles le personnel de santé du club de la Juventus est en contact permanent », a déclaré la Juve dans son communiqué, ajoutant que ses joueurs ne présentent pas de symptômes mais restent sous suivi médical.