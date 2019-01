Arrivé à la Juventus en 2015 après 3 saisons passées du côté de Palerme, Paulo Dybala a connu pendant plusieurs mois Paul Pogba. Présent dans le club turinois au moment de l’arrivée de l’attaquant argentin, le champion du Monde français a ensuite rejoint Manchester United à l’été 2016, mais les deux hommes ont tout de même gardé une bonne relation. Interrogé sur le milieu de 25 ans, « la Joya » a expliqué ne pas être contre un retour de La Pioche chez le champion d’Italie.

« On a toujours envie d’avoir dans son équipe un joueur de la qualité de Paul (Pogba, ndlr). Au niveau mondial, c’est un joueur très important et bien sûr, on a toujours envie d’avoir les meilleurs à ses côtés. Mais quelque soit la décision qu’il prendra, je lui souhaiterais toujours le meilleur », a lâché Paulo Dybala dans une interview accordée à Téléfoot diffusée ce dimanche.