Le Paris Saint-Germain vit une intersaison agitée dans le sens des départs comme des arrivées. Et le mercato des Rouge et Bleu n’est peut-être pas terminé. Suspendu au dossier Neymar Jr (27 ans), le club de la capitale scrute également les opportunités sur le marché des transferts. Et une piste mène à Paulo Dybala (25 ans).

Après une saison décevante avec la Juve (5 buts en Serie A), l’Argentin pourrait changer d’air. Selon les informations de RMC Sport, l’attaquant serait « très intéressé » par le challenge parisien. Des discussions entre l’entourage du joueur et Leonardo ont débuté ces dernières semaines, le directeur sportif parisien est déterminé à tenter sa chance dans ce dossier. Le Brésilien voit en Dybala une opportunité de marché à saisir absolument, au point de réaliser le gros coup de l’été du mercato parisien ? Affaire à suivre...

