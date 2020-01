Le Real Madrid reçoit le FC Séville ce samedi dans le cadre de la 20e journée de Liga (match à suivre en live sur notre site). La rencontre tient une importance particulière puisque les Andalous, 4es du championnat, ne sont qu’à 5 points des Madrilènes.

Zinedine Zidane vient de communiquer son groupe. On note l’absence de Sergio Ramos et aussi celle de Gareth Bale. En revanche, Karim Benzema est lui de retour à la compétition. Les jeunes Brahim, Vinicius et Rodrygo sont présents.

Le groupe madrilène :

Courtois, Areola, Altube - Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy - Kroos, Modric, Casemiro, Isco - Benzema, Lucas Vazquez, Jovic, Brahim, Vinicius, Rodrygo.