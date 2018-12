Après la qualification d’Al Ain pour la finale de la Coupe du monde des clubs face à River Plate (2-2/5-4 aux tirs au but), place à la deuxième demi-finale entre Kashima Antlers et le Real Madrid. Le club japonais s’articule en 4-4-2 avec Kwon dans les buts et une défense composée de Nishi, Seung-Hyun, Shoji et Yamamoto. Leo Silva et Nagaki forment le double pivot tandis qu’Endo et Abe prennent les couloirs. Serginho et Doi prennent place en pointe de l’attaque.

Le Real Madrid évolue de son côté en 4-3-3 et présente une équipe classique. Thibaut Courtois est dans les cages et peut compter sur Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo en défense. Marcos Llorente prend le rôle de sentinelle auprès de Luka Modric et Toni Kroos. Enfin, l’attaque voit les titularisations de Lucas Vazquez, Gareth Bale et Karim Benzema.

Les compositions :

Kashima Antlers : Kwon - Nishi, Seung-Hyun, Shoji, Yamamoto - Leo Silva, Nagaki - Endo, Abe - Serginho, Doi

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Llorente, Modric, Kroos - Vazquez, Bale, Benzema