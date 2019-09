Actuellement sans club, Keisuke Honda (33 ans) est à la recherche d’un nouveau défi et le fait savoir. En effet, le Japonais est sans contrat depuis qu’il a quitté le Melbourne Victory en juillet dernier. Ancien joueur du Milan AC ou encore du CSKA Moscou, l’ailier a affiché ses préférences quant à une prochaine destination au vu de son dernier tweet en date.

« Faites-moi une offre. Je n’ai pas besoin d’argent, mais j’ai besoin de jouer avec une grande équipe et un grand coéquipier ! » a-t-il écrit tout en mentionnant le compte officiel de Manchester United. Avec les blessures d’Anthony Martial ou encore Marcus Rashford et les départs de Romelu Lukaku ainsi qu’Alexis Sanchez, les Red Devils possèdent un certain manque d’effectif dans ce secteur de jeu.

Give me an offer. I don't need money but I need to play with great team and great team mate ! @ManUtd @ManUtd_JP

— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 27, 2019