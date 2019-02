Le portier du PSG, Kevin Trapp, réalise une belle saison du côté de l’Allemagne, où il est prêté à l’Eintracht Francfort, club dans lequel il avait déjà évolué entre 2012 et 2015. Et si son prêt outre-Rhin expire en juin prochain, le gardien allemand n’exclut pas de poursuivre l’aventure plus longtemps en Bundesliga. Interrogé par Kicker Sportmagazin sur le fait qu’il revienne à Paris cet été, l’Allemand a répondu que « pour l’instant, oui ».

Mais Trapp pourrait avoir envie de prolonger à Francfort, à la condition que ces derniers jouent une compétition européenne (ils sont actuellement 5e de Bundesliga et toujours en lice en Ligue Europa) : « C’est définitivement ce à quoi je prétends (de jouer l’Europe, ndlr) ! Mais j’ai toujours dit qu’il était important de voir un développement. Alors bien sûr, je pourrais imaginer un avenir concordant. »