Marcelo Bielsa est un coach qui marque les esprits partout où il passe. En France, et plus précisément à l’OM, il a permis à beaucoup de joueurs d’exploser, et certains comme Benjamin Mendy n’hésitent pas à l’encenser dès qu’ils en ont l’opportunité. Et visiblement, il est aussi très apprécié à Leeds, comme l’a fait savoir le gardien Kiko Casilla dans un entretien accordé à l’Esportiu.

« Il y a des jours où on a envie de le tuer », a-t-il d’abord dit sur le ton de la rigolade, au sujet des entraînements très intenses de l’Argentin. « C’est un crack. Il connaît très bien le football, et si sa méthode est exigeante, on a tous progressé avec lui à Leeds. Ça vaut la peine de faire cet effort quand tu vois que l’équipe joue un jeu attractif, et que beaucoup d’adversaires ne tiennent pas physiquement ni au niveau du jeu », a conclu l’Espagnol. Nul doute que beaucoup d’anciens de l’OM seront d’accord avec lui !