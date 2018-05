A la veille de la finale de la Ligue des champions, Jürgen Klopp est venu évoquer en conférence de presse le cas de son attaquant égyptien, Mohamed Salah. Sur des bases record avant le dernier match de la saison et la Coupe du Monde, l’attaquant des Reds semble faire jeu égal avec le duo d’extra-terrestres Ronaldo-Messi. Assez pour s’inscrire au palmarès du ballon d’or ? Le coach allemand a répondu.

« Messi et Ronaldo méritent leurs éloges et toutes les choses qu’ils ont gagnées. Ils ont maintenu ce niveau pendant des années et maintenant qu’ils ont passé la trentaine, ils sont toujours à ce niveau. Si Mo peut le faire... nous verrons. Il a un potentiel fantastique. Il reste un match à disputer, mais sa saison était excellente. Les prochaines saisons montreront s’il peut marcher sur leurs traces ». Élément de réponse demain soir.