Pour son 20e anniversaire, Kylian Mbappé a accordé un entretien au Parisien dans lequel il dévoile notamment quelques-unes de ses idoles de jeunesse. « Petit, j’ai eu la chance de rencontrer plein de joueurs de l’équipe de France, Zinédine Zidane, Thierry Henry. J’allais dans beaucoup de stades quand j’étais jeune. Croiser des joueurs, ça me marquait », a-t-il raconté.

Et à la question de savoir avec quel joueur n’étant plus en activité il aurait aimé jouer, l’attaquant du Paris SG et de l’équipe de France n’a pas hésité une seconde. « Zidane, c’est une réponse facile ! (rires) Pour tout Français, c’est évident », a-t-il lancé. L’association entre les deux champions du Monde aurait sans doute eu une sacrée allure !