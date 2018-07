Depuis son match d’anthologie face à l’Argentine où il avait claqué un doublé, Kylian Mbappé est scruté de près par plusieurs légendes du football mondial, à commencer par le Roi Pelé qui ne tarit pas d’éloges sur lui. Après le coup de sifflet final de la victoire de la France sur la Croatie (4-2), Pelé s’est encore enflammé pour l’attaquant français de 19 ans. « Seulement le deuxième jeune à avoir marqué un but dans une finale de Coupe du Monde ! Bienvenue au club Kylian Mbappé - c’est génial d’avoir de la compagnie ! »

Avant d’ajouter : « Si Kylian continue d’égaler mes records comme ça, je vais devoir dépoussiérer mes vieux crampons. » Tard dans la nuit, Kylian Mbappé s’est empressé de répondre au Roi Pelé avec un court tweet teinté de respect : « Le roi restera toujours le roi. » Le principal intéressé appréciera.

If Kylian keeps equalling my records like this I may have to dust my boots off again... // Se o @KMbappe continuar a igualar os meus records assim, eu vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras novamente...#WorldCupFinal https://t.co/GYWfMxPn7p

— Pelé (@Pele) 15 juillet 2018