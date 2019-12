C’est une affaire dont se serait bien passé Antoine Kombouaré. Pendant la rencontre de Coupe de la Ligue entre l’Olympique Lyonnais et le TFC, certains remplaçants toulousains ont cru bon de visionner le Classique entre le Barça et le Real Madrid sur un téléphone portable... Une situation rocambolesque qui a fait le tour de la toile malheureusement pour ces derniers. Passablement irrité par cette scène, l’entraîneur toulousain a tapé du poing sur la table et s’en est expliqué en conférence de presse.

« J’ai réuni les joueurs, ce sont des comportements inadmissibles. Il sera sanctionné ou ils seront lourdement ou très lourdement sanctionnés financièrement. Je suis très en colère. C’est la génération portable et j’ai des copains entraîneurs qui ont fait la guerre aussi. J’ai pris des décisions envers le ou les joueurs. Il faut être en ordre de marche car c’est un match très important qui arrive à Nice, » a commenté l’ancien technicien de Dijon. Pour son dernier match de l’année, le TFC pourrait donc être privé de plusieurs joueurs à l’Allianz Riviera.