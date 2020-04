Durant cette période de confinement, les stars du ballon rond régalent leurs fans en proposant des discussions en direct sur Instagram. Et après les lives remarqués de Karim Benzema, Romelu Lukaku et Adriano se sont prêtés au jeu hier soir. L’occasion pour le Belge de confier la raison qui l’a poussé à rejoindre l’Inter Milan quand un transfert en Italie s’est dessiné l’été dernier.

« L’Equipe de l’Inter sur Pro Evolution Soccer (PES) était très bonne. Il y avait toi (Adriano), Ibrahimovic, Stankovic, Recoba, Cambiasso, Veron. Je ne me souviens plus du reste de l’équipe, mais quand j’ai eu l’opportunité de venir en Italie, je n’ai pas pensé à signer pour une autre équipe. C’était l’Inter », a-t-il confié.

