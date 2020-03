Triste nouvelle pour le football français. Patrick Le Lay, président du Stade Rennais entre 2010 et 2012, est décédé à l’âge de 77 ans. C’est son fils, Laurent-Éric, qui l’a annoncé ce mercredi soir via un message sur les réseaux sociaux. Ingénieur de métier, Patrick Le Lay avait intégré Bouygues en 1981 avant de devenir sept ans plus tard le président de TF1.

Un poste qu’il occupera 19 ans, il deviendra ensuite président du conseil d’administration de la chaîne pour une année. À la tête de TF1, Patrick Le Lay a noué une relation avec particulière avec Bernard Tapie, à l’époque président de l’Olympique de Marseille. Il s’était également associé à M6 dans la création de TPS pour bousculer la hiérarchie sur les droits télés du football français.