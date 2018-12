Entre 2014 et 2015, Benjamin Mendy a évolué sous les ordres de Marcelo Bielsa à l’Olympique de Marseille. Ensuite, l’international français a connu l’AS Monaco avant de rejoindre Manchester City où il évolue aujourd’hui avec Pep Guardiola comme entraîneur. Lors d’un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche, le joueur de 24 ans est revenu sur son expérience dans le club phocéen avec le coach argentin. L’occasion de sortir une incroyable anecdote.

« Pour moi, Marcelo Bielsa porte son vrai surnom : "El Loco". À Marseille, il nous a fait des phases incroyables. Son staff, de la manière dont il travaille, s’il dit que tu dois placer un plot à 10 mètres, et que tu le places à 11 mètres, peut-être qu’à cause de ça, tu ne seras pas sélectionné dans le groupe pour aller en déplacement avec l’équipe. Son staff devait bien travailler la semaine pour être dans le groupe. Et le premier match de la saison qu’on avait fait, un match amical, on est partis qu’avec un docteur, il n’y avait pas d’entraîneur adjoint, rien », a expliqué le champion du Monde 2018.